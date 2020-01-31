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Dünya

İtalya hükümeti koronavirüs için acil durum ilan etti

İtalya hükümeti, teyit edilmiş koronavirüs vakalarından sonra acil durum ilan etti

31.01.2020  13:57 - Güncelleme: 31.01.2020  15:29

Reuters'ın son dakika olarak duyurduğu haberine göre, İtalya hükümeti teyit edilmiş koronavirüs vakalarından sonra acil durum ilan etti.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, İtalya’da ilk yeni tip koronavirüs vakasına ülkelerine ziyarete gelen 2 Çinli turistte rastlandığını açıkladı.

Conte'nin açıklamasının ardından İtalya hükümeti 6 ay sürecek acil durum ilan etti.

10 GÜNDÜR İTALYA'DA OLDUKLARI AÇIKLANMIŞTI

İtalyan basınına yansıyan haberlerde, koronavirüse rastlanan 2 Çinli turistin, İtalya’ya Milano’dan giriş yaptığı ve geze geze Roma’ya geldikleri, toplamda 10 gündür İtalya’da oldukları belirtildi.

Bu arada, Çinli turistlerin Roma'da kaldığı Cavour caddesindeki otel odasının da mühürlenerek, karantinaya alındığı bildirildi.

Öte yandan, İtalya’da gün boyu gündemi meşgul eden Civitavechhia limanına demirleyen Costa Smeralda yolcu gemisinde koronavirüs şüphesiyle eşiyle hastaneye kaldırılan Çinli kadın yolcuda yapılan testler sonucu söz konusu virüse rastlanmadığı açıklanmıştı.

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