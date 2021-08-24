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Dünya

Koronavirüs salgınına yeni aşı mı geliyor? Hindistan onay verdi

Hindistan'da, ülkenin ilk mRNA yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı adayı HGCO19'un Faz-2 ve Faz-3 klinik denemelerinin başlatılmasına onay verildi.

AA24 Ağustos 2021 Salı 18:24 - Güncelleme: 24 Ağustos 2021 Salı 18:24
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Xinhua ajansındaki habere göre, aşı Gennova Biopharmaceuticals ve Hindistan'daki biyoteknoloji kuruluşu BIRAC ortaklığında geliştirildi.

Ülkedeki aşı alanında uzman komiteden yapılan açıklamada, Faz-1 verilerinin gözden geçirildiği ve HGCO19'un klinik çalışmalarının deneklerinde güvenli, tolere edilebilir ve bağışıklık sağlayıcı olduğu belirtildi.

Yetkililer, Faz-2 çalışmalarının yaklaşık 10-15 bölgede, Faz 3 çalışmalarının ise 22-27 sahada gerçekleştirileceğini belirtti.

Hindistan Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Gennova bu çalışmalar için DBT-ICMR klinik deney ağını kullanmayı planlıyor.

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