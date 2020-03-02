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Dünya

Koronavirüs salgınının yayılmasından sorumlu tutulan tarikatın lideri diz çökerek özür diledi

Güney Kore'de Korona virüsü can almaya devam ediyor. Güney Kore'de, korona virüsü salgınının yayılmasından sorumlu tutulan tarikat lideri, gözyaşları içinde özür diledi.

02 Mart 2020 Pazartesi12:55 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 12:56

Korona virüsü başta Çin olmak üzere dünya genelinde yayılıyor. Çin'den sonra en fazla korona vakasının görüldüğü Güney Kore'de salgının bu denli yayılmasından sorumlu tutulan tarikat lideri özür diledi.

Kameraların karşısına çıkarak diz çöken Shincheonji Kilisesi adlı tarikatın 88 yaşındaki lideri Lee Man-hee, "Üyeler adına halka en içten özürlerimi sunmak isterim" dedi. Gözyaşlarını tutamayan ve ağlayan Man-hee, "Elimizden gelen çabayı gösterdik ama engelleme konusunda başarısız olduk. İnsanların affına sığınıyorum. Çabaları nedeniyle hükümete minnettarım. Hükümetin de affına sığınıyorum" açıklamasını yaptı.

Shincheonji Kilisesi, Güney Kore'deki korona virüs vakalarının en az yarısıyla ilişkilendiriliyor.

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