Koronavirüs salgınıyla ilgili dünyada son 24 saat

AA 11 Eylül 2020 Cuma 21:25 - Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 21:25

Vaka sayıları ABD'de 6 milyon 589 bine, Hindistan'da 4 milyon 562 bine, Brezilya'da 4 milyon 239 bine, Rusya'da 1 milyon 50 bine çıktı.

ABD'de yapılan bir araştırma, Kovid-19 testleri pozitif çıkanların 14 gün önce bir restoranda yemek yeme ihtimallerinin, test sonucu negatif çıkanların 2 katı olduğunu ortaya koydu.

Yeni öğretim yılına salgının gölgesinde başlayan ABD’deki üniversitelerde şu ana kadar 90 bine yakın vaka tespit edildiği belirtildi.

Vaka sayısı 4,5 milyonu aşan Hindistan’da yapılan son araştırmada, ülkede mayıs ayında 6,4 milyon vakanın olduğu tahmininde bulunuldu.

İspanya'da vaka sayısı 24 saatte 12 bin 183 artışla son 2,5 ayın en yüksek verisine ulaştı. Ülkede toplam vaka sayısı 566 bin 326, can kaybı 29 bin 747 olarak güncellendi.

Fransa Başbakanı Jean Castex, Kovid-19 hastaları için izolasyon süresinin 14 günden 7 güne indirileceğini bildirdi. Castex, salgın açısından kırmızı kategoride yer alan bölgelerin sayısının 42’ye çıktığını belirtti.

Çin, Kovid-19'a karşı burun spreyiyle tatbik edilen bir aşı adayının insanlar üzerinde test edilmesini onayladı.

Endonezya’da, Çinli şirkete ait potansiyel Kovid-19 aşısı olan bir gönüllü deneğin testinin pozitif çıktığı bildirildi.

İsrail'de 4 bin 146 kişide daha virüs tespit edilmesiyle, salgının başından bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı kayda geçerken, Kovid-19 kabinesi, 18 Eylül'den itibaren ülke genelinde iki haftalığına karantina uygulanmasını kabul etti. Karantina uygulamasının yürürlüğe girebilmesi için pazar günü İsrail Meclisinde yapılması beklenen oylamadan geçmesi gerekiyor.

Foreign Policy dergisi tarafından hazırlanan ve 36 ülkenin Kovid-19 salgınını ele alma biçiminin değerlendirildiği "COVID-19 Global Response Index" başlıklı raporuna göre, Senegal, salgınla mücadele konusunda ABD, Fransa gibi ülkeleri geride bırakarak en başarılı 2. ülke oldu.

Güney Pasifik Okyanusu'ndaki adalar topluluğu Fransız Polinezyası'nda, salgın nedeniyle ilk can kaybının yaşandığı açıklandı.

Avusturya’da son bir haftada günlük vaka sayılarının 500’ün üzerine çıkması nedeniyle maske kullanımının daha geniş bir alanda zorunlu hale getirilmesi kararlaştırıldı. Bu kapsamda, maskenin devlet daireleri başta olmak üzere, okul, gastronomi, alışveriş ve hizmet sektöründe pazartesinden itibaren yeniden zorunlu hale getirileceği kaydedildi.

İran'ın son 5 aylık dış ticaret hacmi salgının etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 azaldı.

Ukrayna Çevre ve Acil Durumlar Komisyonu, ülkede salgın durumunun kötüleşmesi nedeniyle bölgelerin statüleriyle ilgili yeni karar aldı. Karar gereği, 14 Eylül itibarıyla "sarı" bölgeden "turuncu" bölge statüsüne geçecek başkent Kiev'de bazı Kovid-19 tedbirleri sıkılaştırılacak.

Filipinler Ulaştırma Bakanlığı, toplu taşıma araçlarındaki mesafe kurallarının hafifletildiğini ve salgının yoğun olarak yaşandığı bu süreçte, trenlere ve uçaklara daha fazla yolcu alınmasına izin verildiğini bildirdi.

Singapur Hava Yolları Grubunun (SIA Group) salgın dolayısıyla şirkete bağlı 3 hava yolunda 2 bin 400 çalışanın işine son vereceği bildirildi.

Malezya'da, vaka sayısı 182 artarak 9 bin 810'a yükseldi. Son açıklanan rakamlarla Malezya'da 4 Haziran'dan bu yana görülen en yüksek günlük vaka artışı kaydedildi.

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia salgın durumunun kötüleşmesine rağmen 31 Ekim'de yapılacak genel seçimlerin iptal edilmeyeceğini bildirdi. Tiflis, Rustavi, Kutaisi, Zugdidi, Poti ve Batum kentlerindeki okulların 1 Ekim'e kadar kapalı kalacağını belirten Gakharia, söz konusu kentlerde uzaktan eğitimin görüleceğini ve Kovid-19 hastaları için devlet hastanelerinde ayrılan 600 yatak sayısının 3 bine çıkarılacağını aktardı.