Koronavirüs salgınıyla ilgili dünyada son 24 saat

AA 11 Ekim 2020 Pazar 21:09 - Güncelleme: 11 Ekim 2020 Pazar 21:09

Vaka sayısı ABD'de 7 milyon 964 bine, Hindistan'da 7 milyon 79 bine, Brezilya'da 5 milyon 95 bine ve Rusya'da 1 milyon 298 bine çıktı.

Salgından en fazla etkilenen ülkelerden Belçika'da yeni vaka sayısı, salgının en şiddetli görüldüğü bahar aylarını katlayarak rekor seviyeye ulaştı. Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün verilerine göre, 1-7 Ekim haftasında Kovid-19 vaka sayılarının günlük ortalaması, önceki haftaya kıyasla yüzde 89 artarak 3 bin 750 oldu.

İngiltere'de günlük vaka sayısının 10 binin üzerine çıkması yetkilileri endişelendirdi. Hükümetin sağlık danışmanı Prof. Dr. Peter Horby, "İngiltere vaka sayılarının ve hastaneye başvuruların artışı nedeniyle tehlikeli bir noktada. Ulusal karantina önlemi olasılıklar arasında ancak bu ihtimalden kaçınmak için herkes elinden geleni yapmalı." dedi.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Planlama ve Bütçe Kurumu Başkanı Muhammed Bakır Nubaht, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari de ülkedeki 31 eyaletten 30'unun "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını söylerken, vakaların artması nedeniyle başkent Tahran, Kum, Kazvin ve Elburz eyaletlerinde yeniden kısıtlamalara gidildi.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Hellas Verona, Türk asıllı Alman futbolcusu Koray Günter'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

İsrail'de salgınla mücadele kapsamında uygulanmaya başlanan karantinanın ardından ülkedeki testlerde pozitif çıkma oranında düşüş gözleniyor.

Endonezya'nın başkenti Cakarta’da vaka artışları nedeniyle 14 Eylül’de yeniden uygulanmaya konulan geniş kapsamlı kısıtlamaların yarından itibaren belirli oranda gevşetilmesi kararı alındı.

Bazı tedbirlerin 25 Ekim’e kadar devam edeceğini açıklayan Cakarta Valisi Anies Baswedan, bu kapsamda, iş yerleri ve restoranların yüzde 50, turistik alanlar, sinema ve spor salonlarının da yüzde 25 kapasiteyle tekrar hizmet verebileceğini belirtti.

Gazze Şeridi'nde Kovid-19 önlemlerinin hafifletilmesi kapsamında turistik tesislerin yeniden açılması kararlaştırıldı.