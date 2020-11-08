İSTANBUL 16°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
08 Kasım 2020 Pazar / 22 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5205
  • EURO
    10,1435
  • ALTIN
    534.824
  • BIST100
    1191.96
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Koronavirüs salgınıyla ilgili dünyada son 24 saat
Dünya

Koronavirüs salgınıyla ilgili dünyada son 24 saat

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 50 milyon 542 bine, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1 milyon 259 bine yükseldi, iyileşenlerin sayısı ise 35 milyon 689 bini geçti.

AA08 Kasım 2020 Pazar 21:42 - Güncelleme: 08 Kasım 2020 Pazar 21:42
ABONE OL

Vaka sayısı; ABD'de 10 milyon 212 bin, Hindistan'da 8 milyon 533 bin, Brezilya'da 5 milyon 653 bin ve Rusya'da ise 1 milyon 774 bine ulaştı.

İran Sağlık Konseyi Başkanı Muhammed Rıza Zaferghandi, son günlerde Kovid-19 vakalarının zirvede seyrettiği başkent Tahran'da iki hafta süreyle karantina uygulanması çağrısında bulundu.

Brezilya'da, aralarında salgından en çok etkilenen Sao Paulo'nun da bulunduğu 3 eyalette devam eden teknik bir arıza nedeniyle Kovid-19 vakaları ve ölü sayıları aktarılamıyor. Bu nedenle, Brezilya Sağlık Bakanlığının günlük Kovid-19 vakalarını açıkladığı 2 panel, 4 Kasım'dan bu yana veri aktarımında bulunmuyor.

Malezya Savunma Bakanlığı, Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı'nın, kapsamı genişleterek Kedah, Penang, Perak, Negeri Sembilan, Malaka, Johor ve Terengganu eyaletlerinde yarından başlayarak 6 Aralık'a kadar uygulanacağını duyurdu.

Kamboçya'da, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto'nun ülkeyi ziyaretinde Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından, başkent Phnom Pen ve civarındaki bir eyalette okulların 2 hafta kapatılacağı bildirildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.