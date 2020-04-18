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Dünya

Koronavirüs, Tayvan donanmasına sıçradı

Tayvan, iyi niyet misyonu kapsamında Pasifikte görev yapan donanmaya ait gemide 3 denizcide koronavirüs tespit edilmesinin ardından 700 denizcinin karantinaya alınacağı belirtildi.

IHA18 Nisan 2020 Cumartesi 13:20 - Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 13:23
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Yeni tip koronavirüs (Covid-19) Tayvan donanmasına da sıçradı. Tayvan Sağlık Bakanı Chen Shih-chung yaptığı açıklamada, Pasifik’te iyi niyet misyonu için görevlendirilen donanmaya ait 3 gemiden birinde toplam 3 denizcide koronavirüs tespit edildiğini söyledi. Chen Shih-chung, 2 ay süren görevden dönen 3 gemideki toplam 700 denizcinin geri çağrıldığını ve tedbir amacıyla karantinaya alınacağını ifade etti.

Gemilerin, 12-15 Mart tarihleri arasında bugüne kadar hiç koronavirüs tespit edilmeyen Pasifik Okyanusu’nun batısındaki Palau’da durduğu ve ülkeye 9 Nisan’da döndüğü belirtildi.

Palau Başkanı Tommy Remengesau Çarşamba günü yaptığı açıklamada, 20 bin kişilik nüfusu bulunan ülkede koronavirüs vakası bulunmadığını ve virüsü dışarıda tutmak için giriş çıkışların kapatılacağını söylemişti.

Tayvan’da koronavirüs salgınının patlak vermesiyle sıkı tedbirler alınmış ve salgının yayılması büyük ölçüde önlenmişti. Son verilere göre 398 vakanın tespit edildiği Tayvan’da 6 kişi virüsten hayatını kaybetti.

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