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Dünya

Koronavirüs tedavisi gören FKÖ Genel Sekreteri Ureykat'ın durumu ağırlaştı

Koronavirüs tedavisi gören Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, durumunun ağırlaşması üzerine solunum cihazına bağlandı.

AA19 Ekim 2020 Pazartesi 11:44 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 11:44
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Ureykat'ın sevk edildiği Batı Kudüs'teki Hadasah Hastanesi'nden yapılan açıklama, FKÖ Genel Sekreteri'nin dün geceyi sakin geçirdiği ancak sabah saatlerinde durumunun kötüleştiği belirtildi.

Solunum sıkıntısı nedeniyle Ureykat'ın solunum cihazına bağlandığı ifade edilirken, kendisine bakteriyel enfeksiyon tedavisi de uygulandığı dile getirildi.

Ureykat'ın Kovid-19 testi 8 Ekim'de pozitif çıkmış ve işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentindeki evinde tedavisine başlanmıştı.

ABD'de 2017'de akciğer nakli yapılan Ureykat, durumunun ağırlaşması üzerine dün Eriha'dan Batı Kudüs'teki Hadasah Hastanesi'ne nakledilmişti.

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