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Dünya

Koronavirüs tedavisinde yeni umut

Japon doktorlar tarafından yapılan bir araştırma, kalp-akciğer makinesi tedavisi uygulanan koronavirüs hastalarının çoğunluğunun virüs kaynaklı semptomlarda iyileşme gösterdiğini ortaya koydu.

IHA13 Mart 2020 Cuma 11:00 - Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 11:07
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Japon doktorlar, dünyada etkisini giderek artıran korona virüsü’nün tedavisinde umut olabilecek bir çalışmaya imza attı. Japonya Kamu yayıncısı NHK’nin haberine göre, korona virüsü teşhisi konan 23 hastanın tedavi sürecinde ECMO olarak da bilinen kalp-akciğer makinesi kullanan doktorlar, 23 hasta arasında can kaybı yaşanmadığını ve hastalardan 12’sinin tedaviyi bitirerek iyileşme gösterdiğini tespit etti.

HASTALARIN BİR BÖLÜMÜ KURTARILABİLİR

Doktor Shinhiro Takeda, ECMO’nun durumu ciddi olan hastaların belirli bir yüzdesini kurtarabileceğini belirlediklerini söyledi. Ancak uzmanlar, tedavinin etkinliğinin kanıtlanması için daha fazla bilimsel çalışmaya ihtiyaç olduğunun da altını çizdi.

ECMO NEDİR

Ekstrakorporal membran oksijenizasyonu (ECMO) hayatı tehdit eden kalp ve akciğer yetmezliği durumlarında, bu organların görevini üstlenen bir makine olarak biliniyor.

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