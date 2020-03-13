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Dünya

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde Kovid-19 tespit edildi

Kendini karantinaya alan Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

AA13 Mart 2020 Cuma 07:18 - Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 07:18
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Kanada Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Sophie Gregoire Trudeau'nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Sophie Trudeau'nun sağlık durumunun iyi olduğuna ve gerekli önlemleri aldığına işaret edilen açıklamada, "Başbakan Justin Trudeau'nun sağlığı gayet iyi ve hastalık belirtisi yok. 14 gün boyunca karantinada kalacak. Doktorların önerisi gereği şu aşamada herhangi bir belirti göstermediği başbakana bir test uygulanmayacak." ifadesine yer verildi.

Ayrıca Justin Trudeau ile temas kuran kişiler için de şu anda herhangi bir risk olmadığı vurgulandı.

- TRUMP, TRUDEAU İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump bugün Trudeau ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, iki liderin Kovid-19 salgınıyla ilgili son gelişmeleri ve virüse karşı alınacak önlemleri konuştuğu bildirildi.

Görüşmede ayrıca, diğer ikili önemli konuların da ele alındığının altı çizildi.

- TRUDEAU ÇİFTİ KENDİNİ KARANTİNAYA ALMIŞTI

Kanada Başbakanlık Ofisinden dün yapılan açıklamada, Trudeau çiftinin Kovid-19 şüphesi nedeniyle kendilerini karantinaya aldığı duyurulmuştu.

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