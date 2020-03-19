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Dünya

Michel Barnier ve Cem Özdemir'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Almanya'da siyasetçi Cem Özdemir ile AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

AA19 Mart 2020 Perşembe 13:28 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 13:45
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