IHA 03 Mart 2020 Salı 16:46 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 16:46

Çin’in Wuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüse karşı ülkeler yüksek düzeyli önlemler alırken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’dan ilginç bir açıklama geldi. Johnson, bugün İngiltere’de koronavirüse karşı alınan önlemlere ilişkin yaptığı açıklamada, virüsün insanlarla selamlaşırken tokalaşmasına engel olmayacağını söyledi. Johnson ayrıca, korona hastalarının tedavi edildiği hastaneye yaptığı ziyaret sırasında da herkesle el sıkıştığını söyledi. İnsanların kendi kararlarını vermekte özgür olduğunu ifade eden Johnson, bilimsel tavsiyelere de dikkat ettiğini aktardı.

Fransa yönetimi geçtiğimiz hafta halka virüsün yayılmasını önlemek amacıyla tokalaşmaması tavsiye edilirken, benzer bir çağrı da İsviçre de yapılmış insanlara birbirlerini yanaklarından öpmemeleri gerektiği ifade edilmişti.

ALMAN BAKAN MERKEL’LE TOKALAŞMADI



Almanya’da Dün Başbakanlık’ta düzenlenen uyum zirvesinde Başbakan Angela Merkel, İçişleri Bakanı Seehofer’e tokalaşmak için elini uzatmış ancak Seehofer tokalaşmayı reddetmemişti. Merkel ise Seehofer’i gülümseyerek anlayışla karşılamıştı.

Korona salgınında dünya genelinde toplamda 3 bin 130 kişi hayatını kaybetti. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, ülkede koronavirüs vakalarının sayısının 51’e yükseldiğini söyledi. Hastaların tedavileri devam ederken 8 kişi ise taburcu edildi.