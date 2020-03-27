İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,4482
  • EURO
    7,125
  • ALTIN
    336.987
  • BIST100
    88125
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya koronavirüs turizmine başladı: Özel karantina odası 200 dolar!
Dünya

Rusya koronavirüs turizmine başladı: Özel karantina odası 200 dolar!

Tüm dünyada olduğu gibi Rusya'ya da koronavirüs salgınının derinden etkilediği sektörlerden biri de otelcilik oldu. Rusya'daki turizm işletmecilerinden “koronavirüs turizmi” hamlesi geldi. Yeni karara göre, yurt dışından ülkeye dönen ve 14 günü karantinada geçirmesi gereken hastalar için günlük 200 dolara özel karantina odası kiralanıyor.

DHA27 Mart 2020 Cuma 18:01 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 18:01
ABONE OL

Rusya’nın başkenti Moskova'da salgın nedeniyle Mayıs-Haziran ayında otellerde doluluk oranının yüzde 30'u geçmeyeceği, Rus turizm işletmecilerini harekete geçirdi. Turizm işletmecilerinden “koronavirüs turizmi” hamlesi geldi. Turizm işletmecilerinin aldığı yeni karara göre, yurt dışından ülkeye dönen ve 14 günü karantinada geçirmesi gereken hastalar için günlük 200 dolara özel karantina odası kiralanması konusunda anlaşmaya varıldı. İşletmelerin zararı azaltmak adına, müşterilere uzun süreli "karantina odaları" hizmeti sunmaya başlarken, özel karantina odalarının fiyatları ise, 120-200 dolar arasında değiştiği ifade edildi. Otel ve Restorasyon İşletmecileri Federasyonu geçtiğimiz hafta hükümete başvuruda buunarak kira ödemeleri için 120 günlük moratoryum ilan edilmesini istemişti.

Kaçak 10 bin maske yakalandı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Çinli profesör: Türk halkına sesleniyorum; Salgının durması için...
Çinli profesör: Türk halkına sesleniyorum; Salgının durması için...

Çinli profesör: Türk halkına sesleniyorum; Salgının durması için...

AB'yi sert sözlerle eleştirdi: Bize yardım Türkiye'den geldi
AB'yi sert sözlerle eleştirdi: Bize yardım Türkiye'den geldi

AB'yi sert sözlerle eleştirdi: Bize yardım Türkiye'den geldi

Ölüm tehditleri alıyor
Ölüm tehditleri alıyor

Ölüm tehditleri alıyor

Koronavirüsle mücadelede gündemi sarsan iddia: Tıbbi malzeme yüklü uçakları engellediler
Koronavirüsle mücadelede gündemi sarsan iddia: Tıbbi malzeme yüklü uçakları engellediler

Koronavirüsle mücadelede gündemi sarsan iddia: Tıbbi malzeme yüklü uçakları engellediler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.