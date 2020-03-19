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Dünya

Koronavirüs vaka sayısı Fas'ta 58'e, Tunus'ta 39'a çıktı

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Kuzey Afrika'da da etkisini artırırken, toplam vaka sayısı Fas'ta 58'e, Tunus'ta 39'a çıktı.

AA19 Mart 2020 Perşembe 15:12 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 15:12
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Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 4 kişide daha virüs tespit edildiği aktarıldı.

Böylece Fas'ta toplam pozitif vaka sayısının 58’e yükseldiği belirtildi.

İlk Kovid-19 vakasının 3 Mart'ta tespit edildiği Fas'ta şu ana kadar virüs nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi.

- TUNUS'TA İLK İYİLEŞEN VAKA

Tunus Sağlık Bakanlığı da ülkede Kovid-19'a yakalananların sayısının 39'a yükseldiğini açıkladı.

Bakanlığa bağlı Yeni ve Gelişen Hastalıklar Milli Gözlemevi Genel Müdürü Nassaf bin Aliyye, son 24 saatte 10 kişide virüsün pozitif çıktığını duyurdu.

Ülkede koronavirüs vakalarının 25'inin yurt dışı kaynaklı, 14'ünün ise içeriden hastalığı kaptığını aktaran Bin Aliyye, Tunus'ta ilk defa bir kişinin koronavirüsü yendiğini belirtti.

Bin Aliyye, ülkede şu ana kadar 8 bin 787 kişinin koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındığını, bunlardan 5 bin 628'inin gerekli süreyi tamamlayarak karantinadan çıktığını, 3 bin 159'unun ise hala müşahede altında olduğunu paylaştı.

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