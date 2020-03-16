İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,4035
  • EURO
    7,1443
  • ALTIN
    307.938
  • BIST100
    87420.6
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Koronavirüs vakası görülmeyen Libya sınır kapılarını kapattı
Dünya

Koronavirüs vakası görülmeyen Libya sınır kapılarını kapattı

Libya'da herhangi bir Korona virüsü vakası tespit edilmemesine rağmen ülke sınırlarını kapatma kararı aldı.

IHA16 Mart 2020 Pazartesi 16:51 - Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 16:51
ABONE OL

Libya’da Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi tarafından yapılan açıklamada, korona virüsü taşıdığı düşünülen 8 şüpheliye yapılan testlerin negatif çıktığı ifade edildi. Ülkede bugüne dek herhangi bir korona vakası görülmezken, yetkililer önlem olarak hava ve kara sınırlarının kapatılmasına karar verdi. Havaalanları Otoritesi Başkanı Nasreddine Shaib Al-Ain, bu gece saatlerinden itibaren ülke genelindeki havaalanlarından gerçekleştirilen dış hat uçuşlarının karşılıklı olarak durdurulduğunu açıkladı.

Öte yandan, Libyalı yetkililer, ülkede yaşanan siyasi problemlere rağmen vatandaşların farkındalığını arttırmaya çalıştı.

Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi! Güzelliğiyle cezbediyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye'nin cehennem silahı: ÇMRS
Türkiye'nin cehennem silahı: ÇMRS

Türkiye'nin cehennem silahı: ÇMRS

Savaş eğitimine başladık
Savaş eğitimine başladık

Savaş eğitimine başladık

Test sonuçları belli oldu
Test sonuçları belli oldu

Test sonuçları belli oldu

ABD'de kaos! Halk isyanda... Trump: Sorumluluk almıyorum
ABD'de kaos! Halk isyanda... Trump: Sorumluluk almıyorum

ABD'de kaos! Halk isyanda... Trump: Sorumluluk almıyorum
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.