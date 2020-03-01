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Dünya

Koronavirüs vakası Lübnan'da 10'a, Katar'da 3'e yükseldi

Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tespit edilen kişi sayısı Lübnan'da 10'a, Katar'da 3'e yükseldi.

AA01 Mart 2020 Pazar19:01 - Güncelleme: 01 Mart 2020 Pazar 19:01

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 3 kişide daha virüs görüldüğü belirtildi.

Yeni vakaların Refik Hariri Devlet Hastanesinde karantina altındaki hastalar ile önceden temas etmiş kişilerde görüldüğü kaydedildi.

Lübnan'da, dün 7'nci Kovid-19 vakası tespit edildiği duyurulmuştu.

KATAR'DA VAKA SAYISI 3'E ÇIKTI

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise İran'dan 27 Şubat tarihinde tahliye edilen ve karantinaya alınanlardan ikisinde daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, 2 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısının 3'e yükseldiği ifade edilerek, söz konusu kişilerin Bulaşıcı Hastalıklar Merkezinde karantina altında tutulduğu ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Katar, 27 Şubat tarihinde, Kovid-19 salgını nedeniyle İtalya ve İran'daki vatandaşlarını tahliye etmişti. Katar Sağlık Bakanlığı da dünkü açıklamasında İran'dan tahliye edilenler arasında bir vakanın tespit edildiğini ve bunun ülkedeki ilk vaka olduğunu kaydetmişti.

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