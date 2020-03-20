20 Mart 2020 Cuma 14:52 - Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 14:56

ABD ve Çin arasındaki koronavirüs geriliminde ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'i kızdıracak bir hamle daha geldi. Daha önce koronavirüs (kovid-19) salgının adına Çin virüsü diyerek gerilimi tırmandıran Trump benzer ifade bu sefer Beyaz Saray'daki basın toplantısında yaptı. Trump Beyaz Saray'da yapacağı toplantı metninde 'Corona Virus' ifadesindeki 'Corona'yı değiştirerek Chinese yazdığı görüldü.

Sabah'ın Washington Post'a dayandırdığı habere göre; ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili yaptığı açıklamalarda, virüsün Çin'den çıktığını söyleyerek "Corona" ifadesi yerine "Chinese" ifadesini kullanıyor.

Bu durum Pekin yönetimi tarafından büyük tepkiyle karşılanırken, Trump yine aynı kelimeyi kullandı.

ÜSTÜNÜ ÇİZİP ADINI DEĞİŞTİRDİ

Amerika'nın önde gelen gazetelerinden Washington Post'un Jabin Botsford adlı fotoğrafçısı tarafından çekilen görüntüler olay oldu.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan karelerde, Trump'ın Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısında, hazırlanan metne uymadığı ve "Corona Virus" ifadesindeki "Corana"yı değiştirerek "Chinese" yazdığı görüldü.