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Dünya

Japonya koronavirüse 'iyi gelen' ilacı ücretsiz dağıtacak

Japonya'nın koronavirüse iyi geldiği belirtilen Avigan isimli ilacı talep eden ülkelere ücretsiz vereceği açıklandı.

04 Nisan 2020 Cumartesi 15:11 - Güncelleme: 04 Nisan 2020 Cumartesi 15:11
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Japonya'nın yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınından etkilenen ülkelere ücretsiz şekilde "grip ilacı Avigan" yardımı yapacağı bildirildi.

Ulusal NHK televizyonunun haberine göre, Kabine Baş Sekreteri Suga Yoşihide, düzenlediği basın toplantısında, Covid-19'la mücadele kapsamında yapılacak ilaç yardımı hakkında açıklamalarda bulundu.

30 ÜLKE İSTEDİ

Yaklaşık 30 ülkenin Japonya'dan ilaç yardımı talep ettiğini aktaran Suga, bir Japon firmasınca geliştirilen grip ilacı Avigan'ın klinik testlerinin sürdüğü bilgisini paylaştı.

İHTİYAÇ MİKTARI KADAR

Suga, talep gönderen ülkelerle temaslarını sürdürdüklerini vurgulayarak, ülkelere hem bedelsiz hem de ihtiyaçları miktarınca ilaç göndereceklerini de ifade etti.

OLUMLU ETKİ GÖSTERDİ

Haberde, Avigan'ın etki ve güvenlik kapsamlı laboratuvar testlerinin Japonya'da sürdüğü, Çin'deki araştırmalarda da Covid-19'a yakalanmış kişilerin testlerinde olumlu etkisini gösterdiği kaydedildi. (NTV)

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