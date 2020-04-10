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Dünya

ABD'li bilim insanları geliştirdi: Koronavirüse karşı aşı olarak kullanılabilecek

Koronavirüse karşı ilaç ve aşı çalışmaları devam ediyor. ABD'li bilim insanları laboratuvar ortamında koronavirüse karşı aşı olarak kullanılabilecek bir virüs geliştirdi.

10 Nisan 2020 Cuma 09:09 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 09:13
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Araştırmacılar, köpeklerde olduğu bilinen fakat insanlara zararı olmayan doğal parainfluenza virüsü 5 (PIV 5) bazında, bu virüse enfekte olan hücrelere koronavirüsün dikenlerindekinin benzeri olan S-glikoprotein ürettiren bir gen ekleyerek modifiye bir virüs geliştirdi. Şimdiye kadar testler MERS koronavirüslü fareler üzerinde yapılsa da uzmanlar, bu yöntemin SARS-CoV-2’de de etkili olacağını düşünüyor. Dr. Paul McCray’e göre Kovid-19’a yol açan koronavirüse karşı etkili aşı bulmak an meselesi. 

(Akşam)

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