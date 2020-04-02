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Dünya

Çinli bilim insanları geliştirdi: Koronavirüse karşı 'oldukça etkili'

Çinli bilim insanları koronavirüse karşı 'oldukça etkili' antikor tedavisi geliştirdiğini duyurdu.

02 Nisan 2020 Perşembe 11:22 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 11:22
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Bir grup Çinli bilim insanı Kovid-19 virüsünün insan hücrelerine girmesini engelleyen bir dizi antikoru izole etmeyi başardıklarını belirterek, geliştirdikleri yeni tedavinin koronavirüsle mücadelede "oldukça etkili olduğunu" açıkladı.

Koronavirüs salgının başladığı aralık ayından bu yana enfekte olan hastalar daha ziyade sıtma, AIDS, SARS, ateş düşürücü ilaçlar ve solunum cihazlarıyla tedavi ediliyordu.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRECEK

Çin'in başkenti Pekin'de bulunan Tsinghua Üniversitesi araştırma görevlilerinden Cang Linçi, (Zhang Linqi) antikor (bağışan) kullanılarak geliştirdikleri bir ilacın, Kovid-19 virüsünün tutunduğu protein parçalarını sıkı bir şekilde sarmaladığı ve bağışıklık sistemini güçlendirdiğini açıkladı.

"TEDAVİ BAZI KAN GRUPLARINDA DAHA ETKİLİ"

Koronavirüse enfekte olup iyileşen hastalardan alınan kan örneklerinden toplamda 206 farklı monoklonal antikorun izole edildiği, ilk 20 antikorda yapılan testlerde dördünün hücrelere virüs girmesini engellediği ifade edildi. Tedavinin ise bazı kan gruplarında daha etkili olduğunun görüldüğü belirtildi.

EN GÜÇLÜ ANTİKORU SEÇİP VİRÜSÜN MUTASYONUNU ENGELLEYECEKLER

Çinli bilim insanlarının bir sonraki aşamada inceledikleri antikor sayısını artırarak, içlerinden en güçlü olanları seçip koronavirüsün mutasyon geçirmesini engellemeye çalışacağı kaydedildi.

(EURONEWS)

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