İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,846
  • EURO
    7,7181
  • ALTIN
    380.504
  • BIST100
    110940
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Koronavirüse yakalanan Iraklı milletvekili karantinadan kaçtı
Dünya

Koronavirüse yakalanan Iraklı milletvekili karantinadan kaçtı

Irak Meclisi'nde 2. koronavirüs vakası teşhis edilirken, virüse yakalanan diğer milletvekilinin karantinadan kaçması ülkenin gündemine oturdu.

IHA17 Haziran 2020 Çarşamba 13:16 - Güncelleme: 17 Haziran 2020 Çarşamba 13:17
ABONE OL

Özellikle Mayıs aydından sonra koronavirüs vakalarının büyük ölçüde arttığı Irak’ta 2 milletvekilinde koronavirüs tespit edildi. Virüse yakalanan milletvekili Mahasin el-Sadun, Musul kentinde kaldığı karantinadan kaçtığı iddiaları üzerine harekete geçen Irak Sağlık Bakanlığı milletvekili hakkında dava açtı. Irak Sağlık Bakanı Hasan el-Temimi, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, koronavirüs tespit edilen ve Musul’daki hastanede karantinaya alınan bir milletvekilinin zorla hastaneden çıkması üzerine dava açtığını söyledi.

El-Temimi açıklamasında toplumda kati olarak hastalık yaymak suçundan milletvekili hakkında yasal işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

Musul İl Sağlık Müdürlüğü milletvekili el-Sadun’nun 3 korumasıyla birlikte karantinaya alındıkları hastaneden kaçarak görevlilere saldırdığını ifade ederken, el-Sadun kendisinde koronavirüs olmadığını iddia etti.

Pençe-Kaplan Operasyonu başladı! Komandolarımız Haftanin'de

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.