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Dünya

BAE Veliaht Prensi'nin koronavirüse yakalandığı iddia eden Twitter hesabı kapatıldı

BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'in koronavirüse yakalandığı iddiasını ortaya atan Twitter hesabı kapatıldı.

06 Mart 2020 Cuma 12:06 - Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 12:06

Dün Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'in, yakın bir çalışanından koronavirüse yakalandığı iddia edilmişti. Yerel ve uluslararası çok sayıda kurum da Twitter hesabına dayanarak verdiği haberi kısa bir sonra sildi. Dünya basınında geniş yankı uyandıran haberi öne süren Twitter hesabı ise kapatıldı.

Twitter hesabının kapatılmasının ardından sosyal medyada çeşitli iddialar ortaya atıldı. Bazı kullanıcılar kapatılan hesabın Yemenli bir gazeteci olduğunu, bazı kullanıcılar ise hesabın takipçi sayısının az olduğunu göz önünde bulundurarak hesabın sahte olduğunu savundu.

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