06 Mart 2020 Cuma 12:06 - Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 12:06

Dün Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'in, yakın bir çalışanından koronavirüse yakalandığı iddia edilmişti. Yerel ve uluslararası çok sayıda kurum da Twitter hesabına dayanarak verdiği haberi kısa bir sonra sildi. Dünya basınında geniş yankı uyandıran haberi öne süren Twitter hesabı ise kapatıldı.

Twitter hesabının kapatılmasının ardından sosyal medyada çeşitli iddialar ortaya atıldı. Bazı kullanıcılar kapatılan hesabın Yemenli bir gazeteci olduğunu, bazı kullanıcılar ise hesabın takipçi sayısının az olduğunu göz önünde bulundurarak hesabın sahte olduğunu savundu.