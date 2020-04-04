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Dünya

Brezilya Devlet Başkanı Bolsanaro'dan tepki çeken açıklamalar: Koronavirüsü yağmura benzeterek küçümsedi

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüsü yağmura benzeterek, 'Bütün ülkeyi yüzde 70 ıslatacak, enfekte olanların bağışıklık sistemi kazandığında ülke özgür olacak' dedi. Ülkede vaka sayısı hızla artarken, Bolsanaro, halkın enfekte olmasını engellemek için tedbir alan vali ve belediye başkanlarına da tepki gösterdi.

04 Nisan 2020 Cumartesi 08:21 - Güncelleme: 04 Nisan 2020 Cumartesi 08:21
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Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ülkede 343 kişinin ölümüne yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ciddiye almamayı sürdürüyor.

KORONAVİRÜSÜ YAĞMURA BENZETTİ

Ülke basınında çıkan haberlere göre, Bolsonaro, bir etkinlik çıkışı basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu virüs bir yağmur gibidir ve bütün ülkeyi yüzde 70 ıslatacak, enfekte olanların bağışıklık sistemi kazandığında ülke özgür olacak" ifadesini kullandı.

TEDBİR ALAN VALİLERE VE BELEDİYE BAŞKANLARINA TEPKİ

Salgın nedeniyle sosyal mesafe tedbirleri alan valilere ve belediye başkanlarına tepkisini yineleyen Bolsonaro, "Pozisyonumu zaten biliyorsunuz, Brezilya halkı bu kararları 2-3 ay kaldıramaz. Muazzam bir işsizlik olacak" değerlendirmesinde bulundu.

HALKTAN TEPKİ DE GÖRMÜŞTÜ

Ülkede milyonlarca kişi, Bolsonaro'nun salgına yönelik yaklaşımını balkonlarda tencere tava çalarak protesto etmişti.

"ALINAN ÖNLEMLER HİSTERİ VE KURUNTU"

Yeni tip koronavirüse karşı alınan önlemleri daha önce "histeri ve kuruntu" olarak nitelendiren Bolsonaro, salgın nedeniyle acil durum kararı alan valilere tepki göstererek, karantina ve önlemleri abartılı bulduğunu söylemişti.

KALABALIĞA GİRDİ

Bolsonaro, geçen hafta sonu başkent Brasilia'da bir alışveriş merkezini ziyaret ederek kendisine ilgi gösteren insanlarla fotoğraf çektirmişti.

ÜLKEDE VAKA SAYISI ARTIYOR

Ülkede salgının en çok görüldüğü Rio de Janeiro ve Sao Paulo eyaletlerinde 18 Mart'ta acil durum ilan edilmişti.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya'da 8 bin 249 kişide koronavirüs tespit edildi.

(REUTERS)

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