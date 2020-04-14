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Dünya

Koronavirüsle ilginç mücadele! 'Kefenli hayaletler' devriye geziyor

Endonezya'nın Cava Adası'ndaki bir köyde koronavirüs salgınında sokağa çıkanları korkutmak için 'kefenli hayaletler' devriye gezmeye başladı.

14 Nisan 2020 Salı 09:52 - Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 10:15
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Reuters ajansının haberine göre Kepuh adlı köyde gönüllüler, polisle iş birliği yaparak bir "hayalet timi" oluşturdu. Kefen giyen yüzleri pudralı "hayaletler" sokaklara dolaşmaya başladı.

'BAŞLANGIÇTA TERS ETKİ YAPTI'

Ancak girişime öncülük eden Anjar Pancaningtyas'a göre uygulama başlangıçta ters etki yaptı.

Köy sakinleri Endonezya ve Malezya folkloründe "pokong" (kefene sıkışmış ruh) olarak bilinen hayaletleri görmek için sokağa çıkmaya başladı.

Pancaningtyas bunun üzerine taktik değiştirdiklerini ve hayaletlerin sürpriz devriyelere başlayarak sokaklarda dolaşanları korkuttuğunu söyledi.

Karna Supadmo adlı bir köylü özellikle çocukların "hayaletler" nedeniyle dışarı çıkmaktan korktuklarını köy sakinlerinin yatsı namazından sonra meydanda toplanmaktan vazgeçtiklerini söyledi.

Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widedo, çağrılara rağmen sokağa çıkma yasağı ilan etmemiş bunun yerine halka sosyal mesafe temizlik kurallarına uymaları tavsiyesinde bulunmuştu.

'ÖLÜ SAYISI 140.000'E ÇIKABİLİR'

Yaklaşık 270 milyon nüfuslu Endonezya'da şimdiye kadar 4.241 koronavirüs vakası açıklandı. Ülkede ölü sayısı ise 373.

Fakat, insanların sokağa çıkmasının engellenmemesi halinde bu sayıların hızla artabileceği endişesi var.

Endonezya Üniversitesi'nin yayımladığı bir raporda halkın dolaşımına sınırlama getirilmemesi halinde Mayıs'a kadar vaka sayısının 1,5 milyon ölü sayısının da 140.000'e çıkabileceği uyarısında bulunuldu.

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