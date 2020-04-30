Koronavirüsle mücadele sürüyor! İşte dünyadan ilginç uygulamalar

30 Nisan 2020 Perşembe 18:23 - Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 18:23

100 yaşındaki İngiliz gazi Tom Moore'un tek başına topladığı bağışlar, 2 günde 20 milyon euroyu aştı.

Evinin arka bahçesindeki 25 metrelik mesafede yürüteciyle 100 tur atan Moore'un bu performansı televizyondan da canlı yayınlandı.

TRT Haber'in derlediği haberde, İngilizler yaşlı gaziyi doğum gününde de unutmadı. Moore'a 125 bin kişi doğum günü kartı gönderdi.

HİNDİSTAN



Ülkede bir sanatçı motosikletini koronavirüs şeklinde araba haline getirdi.

Aracın üzerine sosyal mesafeye uyulması, maske kullanılması ve evde kalınmasını talep eden yazılar yazarak trafiğe çıktı.

BELÇİKA



Belçika'nın Leuven kenti ilginç bir uygulamaya hazırlanıyor.

11 Mayıs'ta mağazaların açılacak olması, sosyal mesafe kuralına uyulmasını da güçleştirecek.

Yetkililer bunun önüne geçmek için yayalara yönelik tek yönlü cadde uygulaması başlatacak.

İnsanlar yaya ya da bisikletli bile olsalar, caddeleri tek yönlü kullanmak zorunda kalacaklar.

ABD

ABD'nin Philadelphia kentinde sağlık çalışanlarına farklı bir yoldan teşekkür edildi.

150 insansız hava aracı kullanılarak ışıklarla "teşekkür ederiz kahramanlar" yazıldı, salgınla ilgili görseller canlandırıldı.

LİTVANYA



Litvanya'da ise hava yolu ulaşımının durması üzerine başkent Vilnius'taki boş havaalanı açık hava sineması haline getirildi.

İlk geceki gösterime 150 araba geldi.

En fazla 2 kişinin bulunmasına izin verilen arabalar en az 2 metre arayla park etti.