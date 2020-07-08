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Dünya

Tursunbekov'un koronavirüsten ölmeden önceki son mesajı ortaya çıktı: Çok yoruldum, beni Türkiye'ye götürün

Koronavirüsten hayatını kaybeden Kırgızistan eski Meclis Başkanı Çınıbay Tursunbekov'un Türk-Kırgız dostluğu Whatsapp grubunda Türkiye Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat'a seslenerek, 'Sayın Büyükelçi, Çok yoruldum. Ölmek üzereyim. Hemen Türkiye. Uçak hemen. İmdat. Hemen kalksın' mesajlarını yazdığı ortaya çıktı.

08 Temmuz 2020 Çarşamba 11:43 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 11:45
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Kırgızistan eski Meclis Başkanı ve Sosyal Demokrat Partisi Milletvekili Çınıbay Tursunbekov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. Tursunbekov'un ölmeden bir kaç saat önce Türk-Kırgız dostluğu WhatsApp grubuna attığı mesaj yürek burktu.

"ÇOK YORULDUM, BENİ TÜRKİYE'YE GÖTÜRÜN"

Tursunbekov dostluk grubunda Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat'a seslenerek, "Sayın Büyükelçi, Çok yoruldum. Ölmek üzereyim. Hemen Türkiye. Uçak hemen. İmdat. Hemen kalksın" mesajı attı. Büyükelçi Fırat da cevaben, "Ambulans uçak lazım. Hastanedeyseniz, bana test sonucunuzu ve epikiriz raporunuzun fotoğraflarını gönderin lütfen" karşılığını verdi.

Tursunbekov ise kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.

KKTC'DEN TURSUNBEKOV'A TAZİYE MESAJI

Tursunbekov'u yakından tanıyan KKTC'de Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, "Aziz dostumu kaybettim. Temmuz ayında 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı kutlamalarına katılmak için gelecekti" dedi. Önceki gün hastaneye kaldırılan Tursunbekov, yoğun bakımda tedavi görüyordu.

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