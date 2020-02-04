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Dünya

Hong Kong'da yeni koronavirüsten ilk can kaybı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.

AA04.02.2020  08:36 - Güncelleme: 04.02.2020  08:36

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, geçen ay koronavirüsün ortaya çıktığı Hubey eyaletinin başkenti Vuhan kentinde bir süre bulunan Hong Konglu bir kişi trenle 31 Ocak’ta Hong Kong'a geldi.

İsmi açıklanmayan 39 yaşındaki kişi aynı gün içinde Kraliçe Elizabeth Hastanesine alınarak koronavirüs teşhisi konuldu ve bazı sağlık sorunları yaşadığı da belirtilen hasta, karantina tedbirleri uygulanması üzere Prenser Margaret Hastanesine nakledildi.

Koronavirüs teşhisli hasta burada hayatını kaybetti.

Hong Kong yerel hükümeti dün aldığı bir kararla yeni tip koronavirüsün yayılmasını önlemek için ana kara ile çoğu kara ve deniz sınır geçiş noktalarının kapatılacağını duyurmuştu. Kentte yüzlerce sağlık çalışanı, yeni tip koronavirüsün yayılma riskini azaltmak için ana kara ile sınırın tamamen kapatılması talebiyle greve gitmişti.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan gün içinde yapılan açıklamada, koronavirüsten can kaybı 425, tespit edilen koronavirüs vakasının ise 2 bin 788’inin durumu ciddi olmak üzere, 20 bin 438’e çıktığı belirtilmişti. Ayrıca Hong Kong'daki kesinleşen vaka sayısı 15'e çıktığı açıklanmıştı.

Çin dışında koronavirüsten ilk can kaybı da Filipinler'de yaşanmıştı. Böylelikle koronavirüsten dünya genelinde yaşanan can kaybı 427’ye yükseldi.

- Yeni tip koronavirüs

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik yürütülen bilimsel çalışmalarda virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçuşlarını askıya almış, Dünya Sağlık Örgütü de "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmişti.

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