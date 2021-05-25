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Dünya

Koronavirüsü ''önemsiz'' gören Başbakan Suga'nın danışmanı istifa etti

Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını 'önemsiz' gören ve Tokyo Olimpiyatlarının iptaline yönelik çağrıları 'gülünç' bulan paylaşımlar yapan başbakan danışmanı istifa etti.

AA25 Mayıs 2021 Salı 07:16 - Güncelleme: 25 Mayıs 2021 Salı 07:16
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Düzenlediği basın toplantısında konuşan Başbakan Suga, göreve geldiği Eylül 2020 sonrasında ekonomik danışmanlık kadrosunda görevlendirilen Prof. Takahaşi Yoiçi'nin özür dileyerek istifasını verdiğini açıkladı.

Takahaşi 9 Mayıs'ta Twitter paylaşımında, diğer ülkelerdeki Kovid-19 vaka oranlarına kıyasla "Japonya'nın okyanusta hafif bir dalga olduğunu" savunarak, "Olimpiyatlar bu sebeple mi iptal edilmeliymiş?" ifadesini kullanmıştı.

Başbakan Suga ise bu paylaşımın "oldukça pişmanlık verici" olduğunu belirtmişti.

Eski Maliye Bakanlığı bürokratlarından Prof. Takahaşi Yoiçi, Kaetsu Üniversitesinde görev yapıyor.

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