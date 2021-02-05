05 Şubat 2021 Cuma 13:11 - Güncelleme: 05 Şubat 2021 Cuma 14:04

Aşıların etkinliği tartışma konusu olmaya devam ediyor. Kiminin etkinlik yüzdesi yüksek, kiminin daha düşük. Aşıların en üst seviyede koruma sağlaması için bilim insanları tüm dünyada hummalı bir çalışma yürütüyor.

Tartışmalar sürerken İngiltere'den aşıları karıştıralım fikri ortaya atıldı. İngiliz bilim adamları "karışık aşı uygulaması" için harekete geçti.

Farklı aşıların karıştırılması işleminin Afrika'da ortaya çıkan Ebola virüsüyle savaşta etkili olduğu daha önceden kanıtlanmıştı.

Araştırmalara göre mutasyona uğrayan Covid-19 virüsünün öndeki dönemlere göre daha hızlı yayıldığı ve İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da da binlerce farklı türünün ortaya çıktığı kaydedildi.

İngiliz Aşı Uygulama Bakanı Nadhim Zahawi yaptığı açıklamada, şu anda geliştirilen aşıların koronavirüsün farklı türlerine yakalanan insanlarda etkili olmasının pek olası görünmediğini, özellikle de hastaneye yatırılan ve ağır hastalarda durumun daha kötü olduğunu dile getirdi.

Zahawi, "Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca ya da diğer firmalar şimdi ürettikleri aşıların farklı Covid türlerinde de etkili olabilmesi için birtakım yollar arıyorlar. Şu anda dünya üzerinde 4000'den fazla koronavirüs varyantı bulunuyor." diye konuştu.

Euronews'in haberine göre, İngiliz Bakan Zahawi dünyadaki genom dizilimi endüstrisinin yaklaşık yüzde 50'sinin İngiltere'de kayıt altında olduğunu belirterek, sonbahar ya da ilkbahar mevsimlerinden sonra her türlü Covid-19 türüne karşı yanıt vermeye hazır olacaklarını ve mutasyona uğramış türler için aşı üretebileceklerini ifade etti.

PFİZER- BİONTECH İLE OXFORD- ASTRAZENECA AŞILARI KARIŞTIRILACAK

Bu gelişme sebebiyle İngiltere'de perşembe günü Pfizer ve AstraZeneca'ya ait aşıların, iki aşamalı bir programda karıştırılarak bağışıklık sistemine olan etkililerini değerlendirmek için bir deney başlatıldı. Deneklere ait bağışıklık durumu verilerinin haziran ayı civarında oluşturulması bekleniyor.

Bu deneme aynı zamanda virüsle mücadelede Pfizer ve BioNtech tarafından geliştirilen mRNA tekniğiyle, Oxford Üniversitesi- AstraZeneca işbirliğinde geliştirilen adenovirüs viral vektör tekniğini ilk kez harmanlamış olacak. İlk dozda deneklere Pfizer-BioNtech aşısı, daha sonra ise Oxford - AstraZeneca aşısı vurulacak. Hastaların durumları ilerideki 4-12 haftalık dönemlerde yeniden incelenecek.

AstraZeneca bu çalışmadan bağımsız olarak kendi aşılarını Rusya'da üretilen Sputnik V ile birlikte deneyecek.

AŞI KARIŞTIRMAK EBOLA İÇİN ETKİLİ OLDU

Oxford Üniversitesi'nden salgın hastalıklar uzmanı Doçent Doktor Matthew Snape daha önceden farklı aşıları karıştırma yönteminin ebola virüsünde etkili olduğunu, bu sebeple benzer bir salgın olan Covid-19 için de başarılı olmasının muhtemel olduğunu kaydetti.

Öte yandan İngiltere'de görülen ve VUI-202012/01 olarak adlandırılan koronavirüs varyantının insanlarda bulunan ACE2 reseptörüne bağlanmak için protein yapısına göre mutasyon geçirdiği, bu sebeple de insanların bu türe yakalanmasının daha kolay olduğu kaydedildi.

British Medical Journal'da yayımlanan araştırmaya göre binlerce farklı Covid-19 türünün, virüsün mutasyona uğramasında ve daha ölümcül olmasında yalnızca belli başlı olanlar etkili.

Bugüne kadar dünya genelinde 104 milyonu aşkın kişi koronavirüse yakalanırken, salgın sebebiyle 2.3 milyon kişi hayatını kaybetti. Ülke nüfusuna kıyaslandığında aşı olma oranının en yüksek olduğu ülke İsrail. Bu ülkeyi Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Bahreyn, Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, İtalya ve Almanya takip ediyor.

DSÖ ÖNERMİYOR

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ve Dünya Sağlık Örgütü şu anda koronavirüs aşılarının değiştirilmesini aynı düzeyde koruma sağlayıp sağlamayacağını inceleyen hiçbir veri bulunmaması nedeniyle önermiyor.

İngiliz bilim insanları ise karışık aşı uygulaması formülü ile bir ilke imza atarak, yüksek düzeyde koruma sağlanacağına inanıyor.