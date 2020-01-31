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Dünya

Kudlow: Koronavirüsün ABD ekonomisine çok az etkisi olacak

Beyaz Saray Ekonomi Konseyi Direktörü Larry Kudlow, Çin'de ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüs salgınının ABD ekonomisine 'çok az etkisi' olacağını söyledi.

DHA31.01.2020  12:45 - Güncelleme: 31.01.2020  12:45

Fox Business Network'ün sorularını yanıtlayan Kudlow, koronavirüs salgını konusunda Beyaz Saray'da düzenli toplantılar yapldığına dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı toplantılarda salgının ABD ile Çin arasındaki ticarete ve istihdama etkisinin gündeme gelmediğini de vurgulayan Kudlow, "Bu Çin'in salgını" dedi.

ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Sekreteri Alex Azar'ın Ülke'nin en iyi uzmanlarını Çin hükümeti ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile birlikte çalışmaları için Çin'e gönderdiğine işaret eden Kudlow, "Bunu yapmaktah mutluyuz.. Yapabileceğimiz her şekilde yardım etmek istiyoruz. kamu sağlığı konuları ile nasıl başa çıkılacağını bilen pek çok akıllı insanımız var" dedi.

Aynı TV programına konuşan ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ise, koronavirüs salgınının ABD ekonomisi üzerinde pozitif bir etki yapabileceğini savundu ve ekledi: "Çok kötü bir hastalık üzerinden bir zafer turu konuşması yapmak istemiyorum. Ancak, bu salgın işletmemere tedarik zincirlerini gözden geçirirken başka şeyleri de düşünmelerini anlatacak."

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