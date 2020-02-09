İSTANBUL 3°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0188
  • EURO
    6,591
  • ALTIN
    303.309
  • BIST100
    121015
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 37 bin 559'a çıktı
Dünya

Koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 37 bin 559'a çıktı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (2019-nCoV) bulaştığı kişi sayısı 37 bin 559'a ulaştı.

AA09.02.2020  12:21 - Güncelleme: 09.02.2020  12:21

Virüsün görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumlarından derlenen bilgilere göre, koronavirüs Çin dışında 24 ülkeye ve Çin ile ihtilaflı Tayvan Adası'na yayıldı.

Salgın nedeniyle 813 kişi yaşamını yitirdi. Can kayıplarının 811'i Çin ana karasında, biri Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde ve biri de Filipinler'de yaşandı.

Çin ana karasında 37 bin 198, Hong Kong'da 26 ve Makao Özel İdare Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da ise 16 vaka görüldü.

Çin dışında koronavirüsün görüldüğü ülkeler ve vaka sayıları ise şöyle:

Japonya: 96

Singapur: 40

Tayland: 32

Güney Kore: 25

Malezya: 17

Avustralya: 14

Vietnam: 14

Almanya: 14

ABD: 12

Fransa: 11

Birleşik Arap Emirlikleri: 7

Kanada: 6

İngiltere: 3

İtalya: 3

Hindistan: 3

Filipinler: 3

Rusya: 2

Nepal: 1

Sri Lanka: 1

Kamboçya: 1

Belçika: 1

İspanya: 1

İsveç: 1

Finlandiya: 1

Adana merkezli dolandırıcılık operasyonunda 19 şüpheli yakalandı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Eski diplomattan çarpıcı itiraf: Suriye ordusuna katıldılar
Eski diplomattan çarpıcı itiraf: Suriye ordusuna katıldılar

Eski diplomattan çarpıcı itiraf: Suriye ordusuna katıldılar

'Gaf üstüne gaf, yetişemiyoruz'
'Gaf üstüne gaf, yetişemiyoruz'

'Gaf üstüne gaf, yetişemiyoruz'

Türkiye'den Libya'ya oyunu bozacak sevkiyat
Türkiye'den Libya'ya oyunu bozacak sevkiyat

Türkiye'den Libya'ya oyunu bozacak sevkiyat

Türkiye'nin yeni İdlib stratejisi: Moskova'nın hatası neye sebep oldu?
Türkiye'nin yeni İdlib stratejisi: Moskova'nın hatası neye sebep oldu?

Türkiye'nin yeni İdlib stratejisi: Moskova'nın hatası neye sebep oldu?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.