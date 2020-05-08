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Dünya

Koronavirüsün merkes üssü halinde gelen ABD 'felaket morglarını' New York'a park etti

Vaka ve ölü sayısında koronavirüsün merkez üssü konumuna gelen ABD'den ürküten görüntüler gelmeye devam ediyor. Ülkede hastane morglarının dolu olması nedeniyle “felaket morgları” olarak adlandırılan soğutmalı tırlar New York şehrideki Brooklyn'in 39th Street Pier bölgesindeki otoparka park edildi.

DHA08 Mayıs 2020 Cuma 16:48 - Güncelleme: 08 Mayıs 2020 Cuma 16:48
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Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüsün merkez üssü haline gelen ABD’nin New York şehrindeki hastanelerde pek çok morgun dolması ve cenazeler için yeterli alan bulunamaması nedeniyle morga çevrilen 50’den fazla soğutmalı tır kullanılmaya başlandı.

CESETLER ŞEHRİN GÖBEĞİNDE BEKLETİLİYOR

New York şehrideki Brooklyn’in 39th Street Pier bölgesinde yer alan Sunset Park adlı otoparkta park halinde olan tırların uzun süreli bir çözüm olduğu belirtilirken uygulanan yöntemle aynı zamanda cenazecilerin de işlerinin kolaylaştırılması amaçlanıyor. Belediye Başkanlığı sözcüsü, çoğu tırın boş olduğunu ancak boş tırlarda tutulan tüm cesetlerin yalnızca koronavirüsten ölenlere ait olmayacağını da sözlerine ekledi. Ülkede en fazla ölümün yaşandığı New York eyaletine bağlı New York şehrinde bugüne kadar 14 binden fazla kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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