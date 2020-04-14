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Dünya

Koronavirüsün yeni merkez üssünde kan donduran görüntüler: Morglarda yer kalmayınca bunu yaptılar

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında vaka ve ölü sayısında merkez üssü haline gelen ABD'den gelen görüntüler, bilançonun ağırlaştığını gözler önüne seriyor. ABD'nin New York kentindeki toplu mezar görüntülerinin ardından ABD medyası Detroit'teki Sinai-Grace Hastanesi'nde morgda yer kalmadığı için boş odalara depolanan cesetlerin görüntülerini paylaştı.

DHA14 Nisan 2020 Salı 11:42 - Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 11:42
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Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgını nedeniyle 23 bin 649 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de durum her geçen gün kötüye gidiyor. ABD'nin New York kentindeki toplu mezar görüntülerinin ardından ABD medyası Detroit'teki Sinai-Grace Hastanesi'nde morgda yer kalmadığı için boş odalara depolanan cesetlerin görüntülerini paylaştı.

HASTANE MORGLARINDA YER KALMADI

Ülkede morg kapasitelerinin dolması nedeniyle sıkıntıların yaşandığı ABD'de kapasite artmasına rağmen sıkıntılar sürüyor. CNN'den Ryan Young, Jake Carpenter ve Paul P. Murphy'nin haberine göre normalde çalışanların uyumak ve dinlenmek için kullandığı odaların morg kapasitesinin yetmemesi sonucunda morga dönüştürüldüğünü açıkladı

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