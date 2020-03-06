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Dünya

Koronavirüsüyle ilgili açıklama yapan Macron: Yaşlıları ziyaret etmeyin

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 'Elinizden geldikçe yaşlıları ziyaretten kaçının' dedi.

IHA06 Mart 2020 Cuma 16:18 - Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 16:18

Fransa’da son verilere göre 423 kişinin Covid-19 hastası olması ve 7 kişinin korona virüsü sebebiyle hayatını kaybetmesi üzerine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yakın zamanda üçüncü alarma geçileceğini açıkladı ve virüsün en öldürücü etki ettiği yaşlıları korumak adına ziyaret etmeme çağrısında bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı ikinci alarmda olan Fransa’da bir veya iki hafta içerisinde üçüncü alarma geçileceğini duyurdu. Virüsü en çok bulaştıranların gençler olduğunu ifade eden Macron "Elinizden geldikçe yaşlıları ziyaretten kaçının" dedi.

Yaşlılar için daha ölümcül etkilere sahip olan Covid-19 virüsünün önümüzdeki günlerde ülkede daha fazla yayılacağını dile getiren Macron, yakın zamanda alarm derecesinin yükseleceğini söyledi.

Fransa Ulusal Meclisi’nde de bir vekilin virüs taşıması üzerine ise panik havası yaşandı. Çok fazla yolculuk yaptıklarını dile getiren vekiller önümüzdeki süreçte daha fazla taşıyıcı vekil olacağını ifade edip virüsün "dokunulmazlık" tanımadığının altını çizdi.

Öte yandan ülke çapında üçüncü alarm seviyesine gelinmesi durumunda okullardaki derslerin iptal edilip eğitim devamı için yeni çözümlerin bulunacağı ve sosyal hayatın daha fazla etkileneceği öğrenildi.

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