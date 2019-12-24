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Dünya

Korsanlar balıkçı gemisindeki 4 Çinliyi kaçırdı 

Orta Batı Afrika’nın petrol zengini ülkesi Gabon’da korsanlarca balıkçı gemilerine düzenlenen saldırıda 4 Çinlinin kaçırıldığı 1 Gabon vatandaşının yaşamını yitirdiği bildirildi.

24.12.2019  03:37 - Güncelleme: 24.12.2019  03:37

Korsanlar başkent Libreville limanındaki 2 balıkçı gemisine saldırı düzenledi. Korsanlar saldırdığı gemilerden birindeki 4 Çin vatandaşını kaçırdı, diğer gemideki 1 Gabon vatandaşını ise öldürdü. Hükümet sözcüsü Edgard Anicet Mboumbou Miyakou, yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin İnterpol ile ortaklaşa soruşturma başlattığını ve limanda güvenliğin sağlandığını belirtti.  Saldırılarla adından söz ettiren Gine Körfezi dünyanın en tehlikeli deniz sahası olarak biliniyor. Geçen hafta da korsanlar, körfezde Angola’dan Togo’ya giden Marshall Adaları bandıralı petrol tankerine saldırı düzenlemiş, gemideki 20 Hint denizciyi kaçırmıştı. 

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