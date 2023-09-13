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Dünya

Korsika Adası'nın ''tam özerklik'' faaliyetleri Fransa'yı panikletti

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, sık sık bağımsızlık talebiyle gündeme gelen ve kısıtlı özerklik verilen Korsika Adası'na 'tam özerklik' konusunu görüşmek için ziyarette bulundu.

AA13 Eylül 2023 Çarşamba 11:48 - Güncelleme:
Korsika Adası'nın ''tam özerklik'' faaliyetleri Fransa'yı panikletti
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France Info'nun haberine göre, Korsika Adası'nın başkenti Ajaccio'ya gelen Darmanin, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da gelecek haftalarda ziyaret edeceği Ada'da 2 gün kalacak.

Özerklik yanlısı Korsika Meclisi İcra Konseyi Başkanı Gilles Simeoni'nin yanı sıra belediye başkanlarıyla da bir araya gelecek Fransız Bakan, burada "özerklik modeli"ne ilişkin görüşmeler yapacak.

Paris yönetiminin, sık sık bağımsızlık talebiyle gündeme gelen Ada'ya bunun yerine "Fransız Anayasası içinde yer alabilecek tam bir özerklik modeli" seçeneği üzerinde çalıştığı ifade ediliyor.

Korsika Meclisi'nde 63 koltuğun 46'sına sahip olan milliyetçiler, "Korsika halkının yasal olarak tanınması", "Korsikacaya resmi statü kazandırılması" ve "Korsika halkı ile toprakları arasındaki bağın ikamet statüsü aracılığıyla tanınması" taleplerinde bulunuyor.

Sağcı azınlık muhalefet ise eğitim ve sağlığın özerk yönetim ve vergi aktarımı kapsamına alınmadan Korsika'ya özgü şekilde Fransız yasalarına uyarlanmasını istiyor.

- BAĞIMSIZLIK YANLISI AKTİVİSTİN HAPİSHANEDE ÖLDÜRÜLMESİ

Korsika'nın bağımsızlığı için mücadele eden isimlerden Yvan Colonna, Fransa'nın Arles kentinde tutuklu bulunduğu cezaevinde 2 Mart'ta bir başka hükümlü tarafından saldırıya uğramış, 21 Mart'ta hayatını kaybetmişti.

Bunun üzerine, Korsika'da sendikaların çağrısıyla Colonna'ya destek için gösteriler düzenlenmiş, çıkan şiddet olaylarında çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Günlerce süren gösterilerde birçok iş yeri ve araç ateşe verilmişti.

Colonna'nın ailesi de ihmali olduğu gerekçesiyle Fransız devletine dava açmıştı.

- KORSİKA ADASI

Napoleon Bonaparte'ın doğduğu, dili, kültürüyle ana karadan farklılaşan ve coğrafi olarak İtalya'ya daha yakın olan Korsika Adası, 18. yüzyıldan bu yana Fransa'ya bağlı bulunuyor.

Fransa'nın 18 bölgesinden biri sayılan 350 bin nüfuslu Ada, 2018'den bu yana kısıtlı özerklik sağlayan "özel bölgesel bütünlük" statüsüyle yönetiliyor.

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