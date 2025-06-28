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Dünya

Korsika Meclisi'nden Filistin kararı

Fransa'nın Akdeniz'deki adası Korsika'da Meclis, Filistin devletini tanıyan önergeyi kabul etti.

AA28 Haziran 2025 Cumartesi 14:55 - Güncelleme:
Korsika Meclisi'nden Filistin kararı
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Korsika Meclisi'nde dün yapılan oturumda, Filistin halkına desteği ve İsrail'in Gazze Şeridi'nde uluslararası hukuka yönelik ihlallerini konu alan önerge görüşüldü.

Korsika Meclisi Başkanı Marie-Antoinette Maupertuis'un sunduğu önerge kabul edildi.

Önergede, Korsika Meclisinin Birleşmiş Milletlerin (BM) daha önce aldığı kararlar doğrultusunda Filistin devletini tanıdığı belirtildi.

İki egemen devletin bir arada yaşadığı siyasi çözümün uygulanmasının acil gereklilik olduğu ifade edilen önergede, bu iki devletin, birbirlerinin siyasi, kolektif ve inanç temelli çıkarlarına saygı göstermesi istendi.

Önergede, Korsika Meclisinin onlarca yıldır işgale, ayrımcılığa ve sistematik şiddete maruz kalan Filistin halkıyla dayanışma içinde olduğu belirtilerek, Fransa'dan da Filistin devletini tanıması talep edildi.

Ayrıca önergede, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı saldırıları sürdürdüğü müddetçe, Fransa'ya bu ülkeye her türlü silah, mühimmat ve askeri malzeme sevkiyatını durdurması çağrısına yer verildi.

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