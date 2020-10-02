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Dünya

Köşeye sıkışan Ermenistan geri adım attı: Hazırız

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattındaki çatışmalar devam ederken, Ermenistan aldığı ağır darbeler sonrası geri adım atmak zorunda kaldı. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, 'AGİT Minsk Grubu arabuluculuğunda ateşkes görüşmeleri için hazırız.' açıklamasında bulundu.

IHA02 Ekim 2020 Cuma 12:10 - Güncelleme: 02 Ekim 2020 Cuma 12:10
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Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için Ermenistan’a yönelik başlattığı karşı saldırıları 6’ncı gününde başarıyla devam ediyor. Çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan ordusu askeri mühimmatlarını bırakarak mevzilerden kaçarken, Erivan yönetiminden geri adım geldi. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "1994-1995’te imzalanan anlaşmalara dayanarak AGİT Minsk Grubu arabuluculuğunda ateşkes için hazırız" ifadeleri kullanıldı.

Erivan yönetiminin adımı, dün AGİT Minsk Grubu Eş başkanları Fransa, Rusya ve ABD liderlerinden müzakerelerin yeniden başlatılmasına yönelik açıklamanın ardından geldi.

AGİT Minsk Grubu, 1992’de Azerbaycan ve Ermenistan’ın Dağlık Karabağ anlaşmazlığında çözüm bulmaları amacıyla kurulmuştu. Grubun eş başkanlığını ABD, Fransa ve Rusya yapıyor. Grupta, Belarus, Almanya, İtalya, Portekiz, Hollanda, İsveç, Finlandiya, Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan yer alıyor.

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