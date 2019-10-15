Köşeye sıkışan YPG/PKK Esad’a sarıldı
Barış Pınarı Harekatı ile birlikte işgal ettiği Suriye’nin kuzeyinden temizlenen terör örgütü YPG/PKK, mevcudiyetini korumak adına çareyi Esad rejimiyle anlaşmakta buldu.
YPG’li teröristler Şam’la anlaşmaya vardıklarını ve rejim milislerinin sınırda konuşlanacağını duyurdu. Şam’ın resmi haber ajansı SANA, rejim milislerinin Rasulayn’ın 35 kilometre güneydoğusundaki Tel Temir’e, Rakka’nın batısındaki Tabka’ya ve Ayn İssa’ya girdiğini bildirdi. Rudaw ise rejim ile YPG/PKK arasındaki mutabakat gereği Ayn El-Arab, Münbiç, Tabka, Rakka ve Deyrizor’daki petrol sahalarının da Şam’a devredileceğini aktardı.Arap basını ise YPG’nin 5. Kolordu ismiyle rejim güçlerine dahil olacağını iddia etti.
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