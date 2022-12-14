Kosova, AB'ye üyelik başvurusunu imzaladı

Kosova Cumhurbaşkanlığında Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Başbakan Albin Kurti ve Meclis Başkanı Gljauk Konjufca'nın katılımıyla Kosova'nın AB üyelik başvurusu için imza töreni gerçekleştirildi. Başkent Priştine'de düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Osmani, bugünün Kosova için tarihi bir gün olduğunu hatırlattı. Osmani, "14 Aralık, Kosova'nın modern tarihinde iki ayrı öneme sahip. Bir yandan AB'ye üyelik başvurusunu imzalarken, diğer yandan Kosova ordusunun kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

Kosova vatandaşları için AB üyeliğinden başka bir alternatif bulunmadığının altını çizen Osmani, "AB üyeliği için attığımız bu adım, ülkemizin tüm vatandaşlarına adanmıştır. Bu tarihi an, haksız bir şekilde soykırım ve işgallerle karşı karşıya kalarak canlarını feda eden Kosovalı tüm çocuklara, kadınlara ve erkeklere adanmıştır" diye konuştu.

Osmani, Kosova'nın AB'nin bir parçası olmayı hak ettiğini vurgulayarak, "İlerleyeceğimiz yol belli. Bu uzun vadeli bir süreç olabilir ancak biz üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz ki AB de üzerine düşen görevi daha kolay yerine getirebilsin" dedi.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, dün yaptığı açıklamada Kosova'nın bu hafta AB'ye üyelik başvurusunda bulunacağını açıklayarak, AB'nin bir barış yeri olduğunu ve ülkesinin bu yapıda doğal bir yeri olduğunu kaydetmişti. Kosova'nın üyelik başvurusunun 2003'teki Selanik Zirvesi'ne ve Tiran'daki son AB zirvesinden gelen davete "doğrudan bir yanıt" niteliğinde olduğuna dikkat çeken Kurti, Kosova'nın önceden başvuru yapmış ve aday olmuş diğer ülkelere kıyasla daha iyi hazırlandığını söylemişti.