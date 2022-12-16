Kosova Başbakanı Albin Kurti, Leo Docherty ile görüştü

Başbakan Kurti'nin Docherty ile görüşmesi, Kosova'nın başkenti Priştine'deki başbakanlık binasında basına kapalı gerçekleşti.

Kosova Başbakanlığından yapılan açıklamada, Kurti'nin Docherty'yi, Kosova'nın dün Prag'da sunduğu Avrupa Birliğine (AB) üyelik başvurusu, hükümetin şimdiye kadar yaptığı reformlar ve son gelişmeler hakkında bilgilendirdiği ifade edildi.

Görüşmede Kurti'nin Kosova'nın kurtuluşu, devlet inşası, kalkınması ve gelişmesi süreçlerine İngiltere'nin verdiği desteğe duydukları minnettarlığa vurgu yaptığı belirtilen açıklamada, Kosova'nın uluslararası örgütlere üyeliği ve güvenlik konularında iki ülke arasındaki iyi işbirliğine dikkati çekildiğinin altı çizildi.

Docherty, Kosova ziyareti kapsamında, Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz ve NATO Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan İngiltere askerleriyle de görüştü.

İngiltere'nin Priştine Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, görüşmede bölgesel güvenlik, Kosova ve Avrupa'daki enerji krizi, AB arabuluculuğundaki Kosova-Sırbistan diyaloğunda hızlı ilerlemenin öneminin ele alındığı bildirildi.