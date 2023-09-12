Kosova Başbakanı, KFOR komutanı olarak atanan Tümgeneral Özkan Ulutaş ile görüşme gerçekleştirdi

Başbakan Kurti, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, KFOR komutanı olacak Tümgeneral Ulutaş ve ekibini akşam yemeğinde ağırlamanın ve onlarla tanışmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Kurti, "Barış ve güvenliğe yönelik ortak kararlılığın öncülüğünde, ortak amaç ve hedefler üzerinde yakın çalışmayı dört gözle bekliyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye ekimde, 1999'dan bu yana Kosova'da görev yapan barış gücünün komutasını ilk defa devralacak. Tümgeneral Ulutaş, 1 yıl süreyle KFOR komutanı olarak görev yapacak.

KFOR, 27 ülkeden yaklaşık 4500 askeri personeliyle, Birleşmiş Milletlerin (BM Güvenlik Konseyinin 1244 sayılı kararı) yetkisi altında, bölgede barış ve istikrarın inşasına yönelik daha geniş uluslararası çabaları desteklemek amacıyla 12 Haziran 1999'dan bu yana Kosova'da barışı destekleme operasyonuna liderlik ediyor.