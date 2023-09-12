İSTANBUL 24°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Eylül 2023 Salı / 27 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,8977
  • EURO
    28,8424
  • ALTIN
    1652.95
  • BIST100
    8194.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kosova Başbakanı, KFOR komutanı olarak atanan Tümgeneral Özkan Ulutaş ile görüşme gerçekleştirdi
Dünya

Kosova Başbakanı, KFOR komutanı olarak atanan Tümgeneral Özkan Ulutaş ile görüşme gerçekleştirdi

Kosova Başbakanı Albin Kurti, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün (KFOR) komutanlığını ekimde bir yıllığına devralacak Tümgeneral Özkan Ulutaş ve ekibini kabul etti.

AA12 Eylül 2023 Salı 15:40 - Güncelleme:
Kosova Başbakanı, KFOR komutanı olarak atanan Tümgeneral Özkan Ulutaş ile görüşme gerçekleştirdi
ABONE OL

Başbakan Kurti, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, KFOR komutanı olacak Tümgeneral Ulutaş ve ekibini akşam yemeğinde ağırlamanın ve onlarla tanışmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Kurti, "Barış ve güvenliğe yönelik ortak kararlılığın öncülüğünde, ortak amaç ve hedefler üzerinde yakın çalışmayı dört gözle bekliyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye ekimde, 1999'dan bu yana Kosova'da görev yapan barış gücünün komutasını ilk defa devralacak. Tümgeneral Ulutaş, 1 yıl süreyle KFOR komutanı olarak görev yapacak.

KFOR, 27 ülkeden yaklaşık 4500 askeri personeliyle, Birleşmiş Milletlerin (BM Güvenlik Konseyinin 1244 sayılı kararı) yetkisi altında, bölgede barış ve istikrarın inşasına yönelik daha geniş uluslararası çabaları desteklemek amacıyla 12 Haziran 1999'dan bu yana Kosova'da barışı destekleme operasyonuna liderlik ediyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.