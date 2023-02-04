Kosova Başbakanı Kurti, Arnavut ve Boşnak temsilcilerle bir araya geldi

Başbakanlık Ofisince yapılan açıklamada, Başbakan Kurti'nin, Sırbistan'daki Sancak Demokratik Eylem Partisi (SDA Sancak) Genel Başkanı Sulejman Ugljanin, Sırbistan Ulusal Meclisinin Boşnak Milletvekilleri Selma Kuçeviç ile Enis İmamoviç ve tek Arnavut milletvekili Şaip Kamberi ile başkent Priştine'deki başbakanlık binasında görüştüğü belirtildi.

Görüşmede, Avrupa Birliği'nin (AB) sunduğu (Fransız-Alman Planı) Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi önerisinin tartışıldığı kaydedilen açıklamada, "Ülkelerimizdeki çoğunluk olmayan toplulukların hakları, toplum olarak gelişmişliğimizi ve demokrasi seviyemizi yansıtır. Topluluklara, ayrım gözetmeksizin evrensel ilkeler çerçevesinde ve AB standartlarına tam uyum içinde davranılmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, heyetin, Sırbistan'da yaşayan Arnavut ve Boşnakların genel durumundan memnun olmadıkları ve "Kosova'da yaşayan Sırpların sahip oldukları haklar kadar hak" talep ettikleri bildirildi.

Görüşmede Başbakan Kurti'ye, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı Hajrulla Çeku da eşlik etti.

- FRANSIZ-ALMAN PLANI

AB, Kosova ile Sırbistan'ın birliğe entegrasyon sürecinin ilerlemesi için iki ülke arasındaki sorunları giderebilecek nihai bir anlaşmaya varılmasını şart koşuyor.

Taraflar, son olarak ABD ile AB'nin tüm üyeleri tarafından desteklenen, kamuoyunda "Fransız-Alman Planı" olarak bilinen metin üzerinde müzakere yürütüyor.

Medyaya sızdırılan plana göre, Kosova'nın, ülkede çoğunlukla Sırpların yaşadığı belediyelerde Sırp Belediyeler Birliği kurulmasına izin vermesi gerekiyor.

Sırbistan'dan ise Kosova'nın toprak bütünlüğüne saygı göstermesi ve uluslararası kuruluşlara üye olmasına izin vermesi talep ediliyor.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, Avrupa Birliği arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor.