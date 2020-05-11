Kosova Başbakanı Kurti kendini tecrit etti

AA 11 Mayıs 2020 Pazartesi 15:19 - Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 15:22

Başbakan Kurti, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, temasta bulunduğu Avrupa Entegrasyon Bakanlığı yetkilisinin bir yakınında Kovid-19 teşhis edilmesinin ardından, yetkiliye test uygulandığını ve sonuç beklendiğini belirtti.

Kurti, "Sosyal mesafe kuralına dikkat ederek Avrupa Entegrasyon Bakanlığı ve Başbakanlıktaki diğer çalışanlar gibi benim de söz konusu kişiyle temasım oldu. Bugünden itibaren bakanlık yetkilisinin Kovid-19 sonuçları çıkana kadar evimde kendimi tecrit ettim." ifadesini kullandı.

Ayrıca Kurti, izolasyonun ardından, aynı kararlılıkla göreve devam edeceklerini ve aynı sorumlulukla gerekli kararları alacaklarını kaydetti.

Şu ana kadar 884 Kovid-19 vakası tespit edilen Kosova'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 28 kişi hayatını kaybetti, 655 kişi ise iyileşti.