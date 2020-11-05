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Dünya

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi görevinden istifa etti

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Kosova Özel Savcılığı tarafından hakkındaki iddianamenin kabul edilmesi üzerine görevinden istifa ettiğini duyurdu.

05 Kasım 2020 Perşembe 13:54 - Güncelleme: 05 Kasım 2020 Perşembe 13:54
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