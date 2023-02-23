Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, Türkiye'de görev alan arama kurtarma ekibine takdirname verdi

Osmani, 6 kişilik Kosova Arama ve Kurtarma Derneği ekibine, Türkiye'de yaşanan depremin ardından insani yardım harekatına gönüllü katkılarından dolayı takdirname verdi.

Kosova Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Osmani, gönüllülerin, Kosova halkının dayanışma ve insani ruhunu layıkıyla temsil ettiklerini vurgulayarak katkılarını takdir etti." ifadelerine yer verildi.

Hatay'daki çalışmalarını tamamlayarak 16 Şubat'ta Kosova'ya dönen Kosova Arama ve Kurtarma Derneği ekibini, Priştine Havaalanı'nda, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı karşılamıştı.

Kosova hükümeti, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere, Kosova Güvenlik Gücü (FSK) birliği askerlerini göndermişti.

FSK askerleri, 8 Şubat'ta Hatay'da 2 yaşında bir kız çocuğunu ve annesini, 12 Şubat'ta da 45 yaşındaki bir erkek ve 13 yaşındaki bir kız çocuğunu enkaz altından çıkarmayı başarmıştı.