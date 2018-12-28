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Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, 'ordunun kurulması' yasasını onayladı

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, geçtiğimiz hafta Meclis'ten geçen Kosova ordusunun kurulmasını öngören yasayı onayladı.

  • DHA
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Cumhurbaşkanı Thaçi, Kosova Güvenlik Gücü'nün (FSK) orduya dönüştürülmesini öngören yasa ile ilgili kararnameyi bugün imzaladı. İmza törenine FSK Komutanı Rahman Rama ve FSK'da görevli mensuplar katıldı. Yasanın, imzalanmasıyla yürürlüğe girdiği açıklandı.
 
Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi imza töreni ardından yaptığı açıklamada, bugünün önemli bir gün olduğunu vurguladı. Thaçi, "Bağımsızlık ilanından on yıl ve kurtuluşumuzun 20'nci yılında, devletin onurunun, güvenliğinin ve refahının her zaman kalacağı ordumuzu kurduk. 
 
Desteklerinden dolayı destekçi devletlere ve ABD müttefiklerine teşekkür ederim” dedi.

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