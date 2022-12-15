Kosova Cumhurbaşkanı'ndan Sırplara çağrı

Osmani, Kosova Meclisinde milletvekillerine hitabında, ülkesinin kuzeyindeki son gelişmeler ile güvenlik durumuna değindi.

Vjosa Osmani, Sırbistan'ın Kosova'ya yönelik toprak iddialarını yasa dışı suç yapılarını finanse ederek ve destekleyerek gerçekleştirdiğini söyledi.

Kuzeydeki suç çetelerinin Sırplar da dahil olmak üzere Kosova vatandaşlarının anavatanları olan kuzeyde yaşama isteğini bastıramayacağını dile getiren Osmani, şu ifadeleri kullandı:

"Sırbistan'ın Kosova'ya yönelik devamlı tehdidine hepimiz şahidiz. Saldırganlık boyutlarına ulaşan bu tehdit, son zamanlarda Sırbistan askeri birliklerinin Kosova'ya konuşlandırılması şeklindeki hegemonyacı fikirlerle ifade edilmiştir. Ancak, Sırbistan ve onun lideri (Aleksandar) Vucic çok iyi biliyorlar ki Kosova topraklarındaki Sırp askeri varlığı 12 Haziran 1999'da kati olarak sona erdi. NATO birlikleri 1999 yılında, Sırbistan'ın 'Arnavut'suz bir Kosova' yönündeki hegemonyacı fikrinin belini kırdı. Yok etmek, onların soykırımsal amacıydı."

Kosova kurumlarının "her ne kadar kuzeydeki çetelerin hoşuna gitmese de" ülkenin her yerinde hukukun üstünlüğünden vazgeçemeyeceğini vurgulayan Osmani, Kosova'nın hiçbir zaman bu kadar aktif, anlamlı ve koordineli bir dış politikası olmadığının altını çizdi.

Bu dış politikanın sadece Kosova'nın çıkarlarına odaklandığını ancak bunun Sırbistan ve dışarda bazılarına mani olduğunu aktaran Osmani, "Sınır tüccarlarının zamanı kesin olarak sona erdi. Dış politikanın zorlukları elbette ki sayısız, çünkü büyük boyutlarda hatalar yapılmış. Bizim şimdi bu hasarları adım adım, sabırla ve net bir vizyonla onarmamız gerekiyor." dedi.

Osmani, bu yıl 44 devlet başkanı, 46 başbakan, çok sayıda meclis başkanı ve kurum temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdiği bilgisini verdi.