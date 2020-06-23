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Dünya

Kosova, Hizbullah'ın siyasi ve askeri kanadını terör örgütü ilan etti

Kosova hükümeti, Hizbullah'ın siyasi ve askeri kanadını ülke topraklarında terör örgütü olarak ilan eden kararı onayladı.

AA23 Haziran 2020 Salı 23:38 - Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 23:38
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Hükümetten yapılan açıklamada, kararın "ulusal, bölgesel ve küresel güvenliğin korunması, devlet çıkarlarının korunması ve terörist gruplarla savaşan uluslararası ittifaklarda aktif rol almak" amacıyla alındığı bildirildi.

Kararı hükümetin oylamasına sunan Dışişleri ve Diaspora Bakanı Meliza Stublla-Haradinaj, Kosova hükümetinin bu örgütün askeri ve siyasi kanadının pratikte aynı anda çalıştığını düşündüğünü belirterek, örgütün amacının "terör ajandalarını ilerletmek olduğunu" söyledi.

Karar, Kosova Cumhuriyeti'ndeki sorumlu güvenlik organlarını, bu kararın uluslararası uygulamalara uygun olarak uygulanması için gerekli önlemleri almaya zorunlu kılıyor.

Hizbullah’ın askeri kanadı 2013’te Avrupa Birliği (AB) tarafından terör örgütü listesine alınmıştı.

Kamerası kayıttayken aracı ile hortumun içine girdi

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