Kosova ile Kuzey Makedonya'yı birbirine bağlayan otoyol açıldı

Yaklaşık 65 kilometre uzunluğunda, başkent Priştine ve ülkenin güneyindeki Elezhan kasabası arasındaki otoyolun açılış törenine Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Meclis Başkanı Kadri Veseli, Başbakan Ramush Haradinaj, Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, iki ülke bakanları ile bölge ülkelerinden yetkililer katıldı.

Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, burada yaptığı konuşmada, otoyolun Kosova'nın büyük bir projesi olduğunu söyledi.

Otoyolun değerli bir proje olduğunu kaydeden Thaçi, "Bu tecrübeleri dün Batı dünyasında yaşarken, bugün genç Kosova'da yaşıyoruz. Bu yeni Kosova'dır, gelişmiş, modern ve Avrupalı Kosova." dedi.

Meclis Başkanı Veseli de, ülkesinin bu otoyol ile bölgede köprüler inşa eden istikrar faktörü olduğunu vurguladı.

Başbakan Haradinaj da, bu modern otoyolun sadece Kosova'ya değil bütün bölgeye yeni bir görünüm kattığını kaydetti.

Bölgenin, Kosova'nın sürdürülebilir gelişimine ihtiyacı olduğu kadar Kosova'nın da bölgenin gelişimine ihtiyacı olduğunu belirten Haradinaj, "Bugün burada, asırlardır istediğimiz bir ortam gibi, sadece Kosova'nın değil tüm bölgenin peyzajına da yeni bir görünüm katan bu modern eserin tadını çıkarmak için buradayız." diye konuştu.

Kosova Altyapı Bakanı Pal Lekaj ise, otoyolun 706 milyon avroya mal olduğunu, inşa edildiği 5 yıl boyunca 9 bin 449 kişiye istihdam sağladığını anlattı.

- BÖLGENİN EN UZUN KÖPRÜSÜNE SAHİP

Öte yandan, Kuzey Makedonya Başbakanı Zaev, bölgedeki birçok ülkenin vatandaşları ile iş dünyasının ilişki dinamiklerini hızlandıracağını belirtti.

Arben Caferi otoyolunun tamamlanmasının iki ülkeyi birbirine bağlayacak otoyolun Kuzey Makedonya tarafındaki kısmını hızlandırmak için kendilerine motivasyon verdiğini aktaran Zaev, "Biz de yakında 14 kilometrelik Blace-Üsküp yolu için ihale ilan edeceğiz. Böylece Üsküp-Priştine yolu 45 dakikada gidilecek." ifadelerini kullandı.

Otoyolun inşasında Bechtel-ENKA Müşterek Teşebbüs Ortaklığının yanı sıra 900 yerel şirketle de sözleşme gerçekleştirildi.

Kosova ile Kuzey Makedonya'yı birbirine bağlayacak olan 65,6 kilometrelik otoyol, 5,7 kilometre ile bölgenin en uzun köprüsüne sahip. Otoyolda 13 köprü bulunuyor.

Çalışmaları 2014 yılının temmuz ayında başlayan otoyola, Kuzey Makedonya'da faaliyet gösteren siyasi parti Arnavut Demokratik Partisinin (PDSH) eski genel başkanı merhum Arben Caferi'nin ismi verildi.